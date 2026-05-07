Для KazanForum 2026 задействуют 325 машин, включая 240 легковых

Для перевозки участников XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» задействуют 325 единиц транспорта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
В ведомстве уточнили, что задействуют 45 автобусов, 40 микроавтобусов и 240 легковых автомобилей. Все транспортные средства, задействованные на форуме, будут иметь брендированное оформление.
В дни проведения форума, с 13 по 15 мая, увеличат количество пригородных поездов на маршруте Казань — Аэропорт — Казань. Всего в эти дни будут курсировать семь пар дополнительных электричек — 14 составов.
Сам XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» пройдет с 12 по 17 мая на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо».
Напомним, на KazanForum 2026 пройдет международный турнир молодых поваров. Свое участие в этом состязании уже подтвердили уже подтвердили профессионалы кухни из 18 стран.