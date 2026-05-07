Краевой суд оставил в силе формулировку увольнения бывшей чиновнице минсоцразвития

Ранее в ходе проверки было установлено, что, будучи замруководителя в территориальном подразделении министерства, госпожа Плюснина купила автомобиль Mercedes-Benz GLE 4MATIC, стоимость которого значительно превышала совокупный доход ее семьи за три предыдущих года. Законное происхождение потраченных на покупку денег чиновнице подтвердить не удалось. После проверки она уволилась по собственному желанию.