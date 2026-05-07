Хабаровские школьники спели в Кремле с Долиной и Расторгуевым

Четверо школьников из Хабаровского края стали участниками финального концерта конкурса «Голоса Победы» в московском Кремле. Дети участников СВО с Дальнего Востока и 18 их сверстников из других российских регионов, включая воссоединённый Донбасс, выступили на одной сцене со звёздами отечественной эстрады, в том числе с Ларисой Долиной и Николаем Расторгуевым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Запись концерта в ближайшие дни покажет телеканал «Звезда».
— Фестиваль «Голоса Победы» — это социальный проект, который поддерживает семьи участников специальной военной операции, военнослужащих и их талантливых детей. Также фестиваль помогает детям Донбасса и детям гуманитарной миссии. Песня помогает нашим детям справляться с жизненными трудностями, такими как ожидание и иногда боль утраты близких. Дети, которые знают, что такое война, находят в себе силы петь, выступать и радоваться каждому дню. Искусство служит им для психологически здорового взросления. Для многих из них песня — это единственный способ выразить свои эмоции, поддержать близких и верить в победу, — сказала продюсер фестиваля «Голоса Победы», директор проекта «Герой будущего времени» Наиля Анварова.
Юные участники конкурса уже поддерживают российских военнослужащих. Они выступают в госпиталях и ездят в воинские части зоны спецоперации, чтобы поднять боевой дух бойцов. Также многие из них активно участвуют в волонтёрской деятельности. После школы они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и помогают собирать гуманитарную помощь.
Проект «Голоса Победы» стартовал в 2022 году при поддержке Администрации Президента РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны. Это важное направление работы Социально-культурного центра «Герой будущего времени». Центр помогает, развивает и наставляет талантливых молодых людей в музыке, медиа и искусстве.