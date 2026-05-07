Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества проходит в Астане

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Сотни мероприятий проходят по всему Казахстану в День защитника Отечества.
В 2012 году эту дату внесли в число государственных праздников, с тех пор 7 мая — выходной день.
В Астане организован праздничный концерт в формате Open Air на площади стадиона «Астана Арена», тысячи зрителей увидят выступление артистов и музыкальных коллективов.
Также на площади организовали выставку военной техники и оборудования, которую жители и гости столицы с интересом осматривали. Военные позволили потрогать оружие и даже взобраться на броневик.
В празднике участвуют: служба государственной охраны, Минобороны, Нацгвардия МВД, пограничная служба КНБ и МЧС Казахстана.
Как подчеркнул ранее Касым-Жомарт Токаев, День защитника Отечества объединяет всех, кто служил и служит на благо родины. А бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма.