Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества проходит в Астане

Сотни мероприятий проходят по всему Казахстану в День защитника Отечества.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Сотни мероприятий проходят по всему Казахстану в День защитника Отечества.

В 2012 году эту дату внесли в число государственных праздников, с тех пор 7 мая — выходной день.

В Астане организован праздничный концерт в формате Open Air на площади стадиона «Астана Арена», тысячи зрителей увидят выступление артистов и музыкальных коллективов.

Также на площади организовали выставку военной техники и оборудования, которую жители и гости столицы с интересом осматривали. Военные позволили потрогать оружие и даже взобраться на броневик.

В празднике участвуют: служба государственной охраны, Минобороны, Нацгвардия МВД, пограничная служба КНБ и МЧС Казахстана.

Как подчеркнул ранее Касым-Жомарт Токаев, День защитника Отечества объединяет всех, кто служил и служит на благо родины. А бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше