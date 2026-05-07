Коц объяснил, почему украинские дроны все чаще падают в Прибалтике

Военкор Александр Коц проанализировал падение дрона в латвийском Резекне и похожие инциденты в странах Балтии за последнее время. По мнению журналиста, украинские БПЛА целенаправленно используют воздушное пространство стран НАТО для атак на российские регионы.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

Участившиеся случаи появления дронов в небе стран Балтии не являются случайностями, а свидетельствуют о существовании выверенного маршрута для ударов по северо-западу России. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.

В ночь на 7 мая в расположенном в 40 километрах от российской границы латвийском городе Резекне беспилотник врезался в пустой резервуар филиала компании East-West Transit. Латвийские военные подтвердили факт падения двух аппаратов, а премьер-министр страны заявил, что дроны являются украинскими и сбились с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Однако Александр Коц подверг сомнению официальную версию о случайном происшествии, приведя хронологию аналогичных инцидентов за последние полтора месяца:

  • 23 марта: падение дрона в Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Белоруссией.
  • 25 марта: взрыв беспилотника в Краславском крае Латвии и попадание аппарата в дымовую трубу электростанции в эстонском Ида-Вирумаа.
  • 1 апреля: обнаружение обломков в Резекненском крае Латвии.
  • 3 мая: во время атаки дронов на Ленинградскую область воздушная тревога объявлялась в приграничных районах Латвии, Эстонии и Финляндии. При этом латвийские военные официально фиксировали движение объектов вдоль своей восточной границы с юга на север.

По мнению военкора, маршрут украинских беспилотников пролегает по так называемому «балтийскому коридору» от северных границ Украины через юг Литвы, восточную кромку Латвии и юго-восток Эстонии, после чего аппараты выходят в Финский залив. А конечными целями использующих воздушное пространство стран НАТО дронов являются стратегические и инфраструктурные объекты Ленинградской области, в частности порты в Приморске и Усть-Луге.

