Общественник Иванов предостерёг православных от погружения в восточные практики

Православным христианам следует с осторожностью подходить к индуистским и буддийским медитативным практикам, таким как йога и дзен, поскольку они могут содержать элементы языческого мировоззрения, заявил Михаил Иванов, председатель общественного движения «Россия Православная», в интервью для NEWS.ru. По его словам, целью подобных техник является не живое общение с личным Богом, а достижение состояния транса или «просветления» через прекращение деятельности сознания.
По его словам, при обсуждении медитации в контексте православного христианства, важно чётко понимать, что подразумевается под этим словом. Если речь идёт о восточных практиках, таких как йога, дзен или трансцендентальная медитация, то православному христианину следует избегать их — потому что за этими практиками стоит мировоззрение, где Творец и творение не различаются, где нет личного Бога, а есть лишь безличное «космическое сознание».
Михаил Иванов отметил, что часто преподносимые как «оздоровление» или «расслабление» эти практики на самом деле открывают путь в духовную область, где действуют силы, отличные от христианских. В христианской традиции также существует понимание медитации, но оно включает в себя сосредоточенное размышление о Боге или чтение Псалтыря.
«Святые отцы предупреждали, что самовольное вхождение в измененные состояния сознания делает человека уязвимым для бесовских наваждений. То, что восточные практики часто предлагают как оздоровление или расслабление, на самом деле является входом в духовную область, где действуют совершенно иные, небезразличные к нам силы», — сказал Иванов.
Медитация в христианском понимании — это сосредоточенное размышление о Боге, его творениях и Священном Писании, заключил общественник.
