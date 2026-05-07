В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «Экопоколение»

Фестиваль экологии и творчества «Экопоколение» прошел 25 апреля в Ростове-на-Дону по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В ходе мероприятия состоялся субботник на территории Ботанического сада Южного федерального университета. Участники провели уборку территории от мусора, сухих кустарников и деревьев, а также побелили деревья. На тематических площадках гости познакомились с технологиями творческой переработки вторсырья, изготовили сувенирные и декоративные изделия, посетили экологические мастер-классы и в игровой форме узнали о волонтерской деятельности в сфере экологии.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел региональный фестиваль «Студенческая семья». Для гостей были открыты пространства ресурсного центра добровольчества «Донволонтер», зоны экологических объединений Ростовской области с презентацией лучших практик по лесопосадке, осознанному потреблению и раздельному сбору отходов. Также была организована площадка проекта «Волонтеры формирования комфортной городской среды» и инициатив по сохранению культурного наследия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.