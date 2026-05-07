Лавров возложит цветы к мемориальным доскам дипломатов, погибших в ВОВ

«8 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в фойе министерства. Цветы будут возложены к каждой из четырех мемориальных досок, посвященных погибшим во время Великой Отечественной войны войнам-сотрудникам министерства иностранных дел, министерства внешней торговли, жертвам тех страшных времен и событий», — сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.