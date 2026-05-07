Нижегородские врачи спасли мужчину с тотальной пневмонией лёгкого

Врачи Инфекционной клинической больницы № 2 Нижнего Новгорода вылечили 65-летнего пациента с тотальной пневмонией. Ситуация осложнялась тем, что у мужчины было всего одно легкое — второе удалили еще в 1980-х годах. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Больной поступил в реанимацию в тяжелом состоянии на фоне хронического лимфолейкоза. Из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности его подключили к аппарату ИВЛ, применив сложную методику однолегочной вентиляции. Спустя две недели состояние удалось стабилизировать, а на 26-е сутки мужчина смог дышать самостоятельно.
Сейчас пациент продолжает восстановление в стационаре. Как отметила главный врач больницы Ольга Мажара, спасти нижегородца помогло использование высокотехнологичных подходов и скоординированная работа медиков в практически безнадежной ситуации.
