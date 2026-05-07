Скорая помощь сбила 19-летнего мотоциклиста в центре Нижнего Новгорода

ДТП с участием кареты скорой помощи и мотоцикла произошло в центре Нижнего Новгорода поздним вечером 6 мая. Авария случилась около 23:00 у дома № 71к1 по улице Белинского. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи, 50-летний мужчина, при повороте направо не занял крайнее положение на дороге и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 19-летний юноша, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.