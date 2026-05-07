Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семеновской ЦРБ через три года после ухода осужденного главврача назначат нового

Виктория Фигарева станет главным врачом Семеновской центральной районной больницы, сообщили в минздраве Нижегородской области. Она три месяца исполняет обязанности руководителя, в минздраве ее работой остались довольны.

Виктория Фигарева станет главным врачом Семеновской центральной районной больницы, сообщили в минздраве Нижегородской области. Она три месяца исполняет обязанности руководителя, в минздраве ее работой остались довольны.

Главврача без приставки и.о. у больницы нет уже почти три года — в июле 2023 года эту должность покинул Петр Скудняков, впоследствии осужденный на пять лет условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. После ухода Петра Скуднякова, руководившего больницей почти 18 лет, обязанности главврача исполняла его заместитель Ирина Архангельская. Госпожа Фигарева также была одним из замов.

С 2026 по 2030 годы перед больницей поставлена задача полностью привести в порядок материально-техническую базу, сообщила министр здравоохранения Галина Михайлова. Она добавила, что больнице выделят 517 млн руб. по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ремонт начнется с перинатального центра, где на первом этаже создадут современную женскую консультацию.