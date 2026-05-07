Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минская милиция перейдет на усиленный режим из-за празднования 9 Мая

Минская милиция накануне Дня Победы перейдет на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Смартпресс

Усиленный режим введут для охраны правопорядка и дорожной безопасности в местах массовых мероприятий.

Основные праздничные площадки развернутся у Дворца спорта и на площади Победы. Попасть туда можно будет через контрольно-пропускные пункты: у Дворца спорта организуют 5 КПП, на площади Победы — 11. Для граждан особой категории предусмотрят отдельные входы с оранжевым тентом.

В милиции рекомендуют заранее ознакомиться со списком предметов, которые нельзя проносить на праздничные площадки. Запрещенные вещи можно будет временно оставить в камерах хранения.

В центре Минска также временно ограничат движение всех видов наземного транспорта. Информацию о перекрытиях и маршрутах объезда будут обновлять в официальном Telegram-канале столичной ГАИ.

Кроме того, движение пешеходов временно ограничат в местах запуска праздничных фейерверков. Минчан и гостей столицы просят приходить на мероприятия заранее и учитывать погодные условия.