Активисты Народного фронта доставили в Нижний Новгород «Огонь памяти» с Могилы Неизвестного Солдата

«“Огонь Памяти” вновь отправился из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. В этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этим огнем мы поедем и в наши новые регионы, и к ребятам на передовую. Будем передавать “Огонь памяти” через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, вспоминая освобождение Китая от японских захватчиков», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.