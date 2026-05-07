Активисты Народного фронта доставили в Нижний Новгород «Огонь памяти» с Могилы Неизвестного Солдата

В рамках акции частицы Вечного огня передаются ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО в регионах и новых территориях России.

Источник: Время

Активисты Народного фронта доставили из Москвы в Нижний Новгород частицу огня с Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает Региональное отделение Народного фронта в Нижегородской области.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной патриотической акции «Огонь памяти», в рамках которой частицы Вечного огня передаются ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции в регионах и новых территориях России, а также в другие страны. Акция стартовала в канун Дня Победы у стен Кремля в Александровском саду.

Из Москвы «Огонь памяти» отправился в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Доставка частицы огня осуществляется по железным дорогам России.

«“Огонь Памяти” вновь отправился из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. В этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этим огнем мы поедем и в наши новые регионы, и к ребятам на передовую. Будем передавать “Огонь памяти” через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, вспоминая освобождение Китая от японских захватчиков», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Представители Народного фронта, участники «Команды Путина», общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены собрались у Могилы Неизвестного Солдата, где частицы Вечного огня были перенесены в специальные лампы.

«Атмосфера в Александровском саду, где мы забирали частичку Вечного огня, была воодушевляющей! Действительно, речь шла о сплочении народа, когда мы осознавали подвиг людей, даровавших нам свободу», — подчеркнул руководитель регионального отделения Народного фронта в Нижегородской области Алексей Генералов.

Лампада будет доставлена в Кулебаки для зажжения Вечного огня в городском мемориальном комплексе.