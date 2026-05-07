Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самокатчикам в Красноярске показали карту парковок и зоны ограничения скорости

Мэрия Красноярска представила согласованную с краевой прокуратурой карту парковок и зон ограничения скорости для электросамокатов.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Красноярска представила согласованную с прокуратурой карту парковок и зон ограничения скорости для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как пишет сайт newslab.ru, теперь оставлять технику можно будет только в местах, предусмотренных специальной схемой.

Напомним, что 29 апреля администрация города ввела новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Они установили порядок использования СИМ не только для кикшеринговых компаний, но и непосредственно владельцев таких средств.

Главное изменение — запрет на движение в центре. Передвигаться на СИМ теперь нельзя на Мира, Маркса, Ленина и других улицах. Кроме того, ограничения затронули правобережье и общественные пространства.