В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погиб человек, еще пять ранены

ВСУ за прошедшие сутки подвергли атакам шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек получили травмы. Повреждены 13 частных домов и 18 транспортных средств, следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Источник: Коммерсантъ

В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек получили травмы. Повреждены 13 частных домов и 18 транспортных средств, следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Им оказали помощь в городской больнице № 2 областного центра, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. В селе Ясные Зори при атаках дронов повреждены КамАЗ и легковой автомобиль, в селе Бочковка — частный дом, в селе Красный Октябрь — частный дом и инфраструктурный объект.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона по служебному микроавтобусу погибла мирная жительница, еще два человека пострадали. Им оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ и городской больнице № 2 Белгорода. Транспортное средство, перевозившее сотрудников предприятия, сгорело. Еще один человек пострадал от удара дрона — ВСУ атаковали трактор в городе Шебекино. Техника повреждена. Также в Шебекинской ЦРБ оказали медицинскую помощь мирному жителю, который пострадал в Шебекино при атаке дрона 5 мая. Он лечится дома. Вследствие атак беспилотников в городе Шебекино поврежден легковой автомобиль и социальный объект, в селе Новая Таволжанка — три частных дома, легковой автомобиль и надворные постройки. В селе Верхнеберезово пострадал легковой автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом, в поселке Поляна — инфраструктурный объект. В селе Дмитриевка поврежден легковой автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области — два человека погибли, пять пострадали, в том числе 11-летний ребенок.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше