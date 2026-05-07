В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погиб человек, еще пять ранены

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона по служебному микроавтобусу погибла мирная жительница, еще два человека пострадали. Им оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ и городской больнице № 2 Белгорода. Транспортное средство, перевозившее сотрудников предприятия, сгорело. Еще один человек пострадал от удара дрона — ВСУ атаковали трактор в городе Шебекино. Техника повреждена. Также в Шебекинской ЦРБ оказали медицинскую помощь мирному жителю, который пострадал в Шебекино при атаке дрона 5 мая. Он лечится дома. Вследствие атак беспилотников в городе Шебекино поврежден легковой автомобиль и социальный объект, в селе Новая Таволжанка — три частных дома, легковой автомобиль и надворные постройки. В селе Верхнеберезово пострадал легковой автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом, в поселке Поляна — инфраструктурный объект. В селе Дмитриевка поврежден легковой автомобиль.