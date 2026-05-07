От аномальной к нормальной: в Татарстане ожидается резкая смена погоды

Республику Татарстан ожидает резкая смена погоды: после аномальной 28−29-градусной жары, прогнозируется значительное похолодание. В ближайшие дни, включая праздничные выходные, территорию республики будут штормить сильные ветры и грозы. Синоптики предупреждают о возможности ночных заморозков, когда температура воздуха может приблизиться к нулевой отметке.
Однако до 8 мая включительно, в Татарстане сохранится летняя погода. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температура будет держаться в пределах +25…+28 градусов, что характерно для середины лета. Эта июльская жара затронет Казань, Набережные Челны и Альметьевск.
6 мая в Казани дневные температуры достигали +29 градусов.
Существенные изменения погодных условий ожидаются в начале второй половины майских выходных. По прогнозам Шувалова, холодный антициклон с северо-запада принесет более прохладную воздушную массу. 9 и 10 мая температура воздуха опустится до +10…+15 градусов. Только к 11 мая ожидается незначительное потепление до +16…+18 градусов.
Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь пояснил ИА «Татар-информ», что проходящие через республику атмосферные фронты, включая фронт окклюзии и холодный фронт, могут привести к значительному понижению ночных температур. В ночные часы возможно приближение к нулю или даже небольшие отрицательные значения, что создает риск заморозков.
При резком контрасте температур, особенно при движении холодного фронта через теплые воздушные массы, существует вероятность образования вихрей. Гоголь отметил, что такие редкие явления, наблюдаемые в переходные периоды, не поддаются точному прогнозированию.
Исторически май и даже июнь в Татарстане иногда сопровождались снегопадами, хотя и кратковременными. Хотя выпадение снега в конце мая или начале июня считается крайне редким событием, такие случаи единично фиксировались за последнее десятилетие.
Сроки продолжительности похолодания пока неопределенны, но перемены будут ощутимыми. После превышения климатической нормы на 8 градусов, Татарстан перейдет в зону температур ниже нормы. С 9 по 11 мая среднесуточная температура воздуха будет на 1−2 градуса ниже нормальных климатических показателей.
Гоголь подчеркнул резкий контраст: смена жаркой погоды, когда люди носят летнюю одежду, на значительное понижение дневной температуры с +28 до +15 градусов. Хотя на самом деле погода будет близка к норме или незначительно холоднее, ощущение будет как от резкого похолодания. Изменение погодных условий также будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления.