Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области состоялся мониторинг пациентов с диабетом

Диагностику прошли 145 взрослых и 60 детей.

Источник: Национальные проекты России

Около 200 пациентов с сахарным диабетом прошли обследования в диагностическом комплексе «Диамобиль» в Волгоградской области. Акция состоялась с 20 по 29 апреля в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в комитете здравоохранения региона.

Комплексную диагностику с помощью диамобиля прошли 145 взрослых пациентов, страдающих сахарным диабетом первого и второго типов и состоящих на диспансерном учете, а также более 60 детей. Особое внимание было уделено юным жителям региона, у которых не диагностирован диабет, но этим заболеванием страдают их родители.

Для оценки риска развития заболевания были проведены анализы на наличие антител. Все полученные данные пройдут обработку, после чего детей с выявленными факторами риска включат в группу наблюдения, чтобы контролировать и вовремя диагностировать возможный сахарный диабет на ранней стадии.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.