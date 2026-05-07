В Волгоградской области состоялся мониторинг пациентов с диабетом

Около 200 пациентов с сахарным диабетом прошли обследования в диагностическом комплексе «Диамобиль» в Волгоградской области. Акция состоялась с 20 по 29 апреля в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в комитете здравоохранения региона.
Комплексную диагностику с помощью диамобиля прошли 145 взрослых пациентов, страдающих сахарным диабетом первого и второго типов и состоящих на диспансерном учете, а также более 60 детей. Особое внимание было уделено юным жителям региона, у которых не диагностирован диабет, но этим заболеванием страдают их родители.
Для оценки риска развития заболевания были проведены анализы на наличие антител. Все полученные данные пройдут обработку, после чего детей с выявленными факторами риска включат в группу наблюдения, чтобы контролировать и вовремя диагностировать возможный сахарный диабет на ранней стадии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.