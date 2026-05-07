Синоптики: прохладная погода в Калининграде продержится до выходных, а затем потеплеет до +20

В четверг и пятницу регион будет находиться под влиянием северных умеренных воздушных масс. В дневные часы температура составит +10…+13°С в Калининграде и на большей части территории. На побережье будет немного холоднее — около +8…+11°С. В восточных районах местами ожидается до +14°С. Ночью — около +5…+8°С. Небо облачное с прояснениями, местами возможны небольшие дожди.