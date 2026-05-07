Синоптики: прохладная погода в Калининграде продержится до выходных, а затем потеплеет до +20

к выходным она постепенно начнёт улучшаться. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В четверг и пятницу регион будет находиться под влиянием северных умеренных воздушных масс. В дневные часы температура составит +10…+13°С в Калининграде и на большей части территории. На побережье будет немного холоднее — около +8…+11°С. В восточных районах местами ожидается до +14°С. Ночью — около +5…+8°С. Небо облачное с прояснениями, местами возможны небольшие дожди.
На субботу и воскресенье погода начнёт налаживаться. Регион перейдёт под влияние периферии антициклона с центром над севером России: прояснений станет больше, воздух начнёт прогреваться.
В субботу днём — до +13…+16°С. В воскресенье — более комфортные +15…+17°С. Осадков не ожидается. Ночи станут холоднее: +2…+5°С, в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки на уровне почвы.
В понедельник погода может резко измениться. Синоптики прогнозируют формирование циклона над Европой. Калининградская область окажется в его южном секторе, что принесёт вынос двадцатиградусного тепла. При этом повысится вероятность дождей и гроз из-за неустойчивости воздушной массы.