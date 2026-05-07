Калининградка продала свои банковские карты мошенникам за 3−5 тысяч рублей за штуку

Сотрудники отдела по борьбе с IT-преступлениями УМВД по Калининградской области задержали 42-летнюю местную жительницу. Её подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ).По версии следствия, женщина передала неизвестному три банковские карты, оформленные на своё имя. За каждую она получила от 3 до 5 тысяч рублей….