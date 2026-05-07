В Волгограде дорогу в поселке Солнечном делают из асфальтовой крошки

В поселке Солнечном Краснооктябрьского района Волгограда городские власти делают дорогу. К сожалению, не такую, о которой бы мечтали жители. Асфальтированных проездов им пока не обещают. Пока для удобства передвижения по поселку специалисты делают дорожное покрытие из фрезерованного асфальта, то есть из асфальтовой крошки.