«Масаловы мы». Нашлись потомки бойца, ставшего прототипом Воину-освободителю

И полк открыл огонь такой плотности, что, по словам комиссара, за всю войну не помнил подобного напряжения. Под этим прикрытием с девочкой на руках Масалов и добрался до своих. В нейтральной зоне заглядывал в подъезды — хотел передать ребёнка гражданским немцам. Но кругом было пусто. И тогда Николай Иванович пошёл прямо в штаб. Там его окружили: «Показывай, какого “языка” добыл!» Кто галету, кто сахар давал испуганной малышке. Масалов передал девочку капитану в накинутой плащ-палатке. Тот принял малышку, стал поить её водой из фляжки.