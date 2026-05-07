«Масаловы мы». Нашлись потомки бойца, ставшего прототипом Воину-освободителю

Памятник советскому воину-освободителю, к которому доверчиво прижимается девочка, стал великим символом Победы в Великой Отечественной войне. Бронзовый монумент возвышается над берлинским Трепетов-парком. Прототипом воина стал сибиряк — Николай Масалов. Это он вынес с поля боя немецкую девочку.
Корреспонденты krsk.aif.ru нашли родственников воина и вместе с ними вспомнили историю подвига героя и известного во всем мире памятника.
На войну ушли шесть братьев Масаловых.
Продолжатели фамилии Масаловых живут в хакасском городе Сорске. Троюродный правнук героя Александр трудится на градообразующем предприятии — горно-обогатительном комбинате первым заместителем управляющего директора.
«На войну ушли шесть братьев Масаловых, а вот вернулось двое — Николай и Михаил. О том, что Николай Иванович спас ребёнка в Германии, знаю, как и все, из общих источников. Мой дед Алексей Антонович — двоюродный брат Николая и Михаила. Так что я, получается, троюродный правнук фронтовиков», — рассказывает Александр Масалов.
К сожалению, в семейных фотоальбомах сибирских родственников нет портретов героев войны.
Известно, что Николай Масалов вернулся с фронта в посёлок Тяжин Кемеровской области. Работал завхозом в детском садике.
«Тяжин — умирающий поселок. Родственников там нет», — говорит правнук героя.
В сибирской деревне у Николая родилась дочь. Но отследить ее судьбу потомкам из Хакасии пока не удалось. Известно, что родственники героя живут и в Краснодарском крае.
История подвига Николая Масалова.
Николай Масалов на фронт попал в 1942 году. Призвали из Кемеровской области. Сражался под Сталинградом, участвовал в боях на Мамаевом кургане, чудом выжил, дорогами войны добрался до самого Берлина. В последние дни боев ему доверили почетную миссию — он должен был водрузить знамя 220 стрелкового полка 79-й дивизии на одном из главных зданий поверженного Берлина.
1945 год, 30 апреля. Берлин, район Тиргартен. Яростные бои, в которых эсэсовцы не щадили никого, расстреливая и жителей Германии, пытавшихся вырваться из зоны битвы.
На какое-то время бой стих — советские части готовились к атаке. И в этой тишине вдруг послышалось детский, надрывный плач: «Мутти, мутти!». Голос доносился из-под моста через Ландвер-канал. А через несколько минут обе стороны должны открыть огонь, и выжить у несчастного дитя шансов не будет.
Старший сержант Николай Масалов повернулся к командиру со словами: «Разрешите спасти? Я знаю, где она».
Получив «добро», Масалов под пулями и снарядами преодолевал путь то ползком, то короткими пробежками. Смерть кружилась над солдатом. На его спасение по пути показалась воронка от снаряда, и он нырнул в неё.
Спустя годы Николай вспоминал: «Добрался я всё-таки туда, откуда плач слышался. Лежит белокурая женщина. Эсэсовцы стреляли ей в спину: никого не хотели выпускать из своего логова, даже своих. Она, видно, из последних сил смогла заползти под мост. К убитой матери припала девочка лет трёх, привязанная веревкой к поясу женщины. Только и запомнилось её белое платьице в горошек. А ещё она не могла уняться от плача: “Мутти, мутти!”. Как взял её на руки — тут же умолкла…».
Вот что рассказывал комиссар 220-го полка Иван Падерин: «Масалов исчез. Я боялся стихийной атаки. И вдруг мы слышим: “Я с ребёнком! Пулемёт справа, дом с балконами, — заткните ему глотку!”.
И полк открыл огонь такой плотности, что, по словам комиссара, за всю войну не помнил подобного напряжения. Под этим прикрытием с девочкой на руках Масалов и добрался до своих. В нейтральной зоне заглядывал в подъезды — хотел передать ребёнка гражданским немцам. Но кругом было пусто. И тогда Николай Иванович пошёл прямо в штаб. Там его окружили: «Показывай, какого “языка” добыл!» Кто галету, кто сахар давал испуганной малышке. Масалов передал девочку капитану в накинутой плащ-палатке. Тот принял малышку, стал поить её водой из фляжки.
По другим источникам девочку передал санитаркам. Солдату нужно было возвращаться на боевые позиции — началась атака.
Через несколько дней в полк приехал скульптор Евгений Вучетич. Он разыскал Николая Масалова, попросил сержанта несколько минут посидеть, сделал несколько карандашных набросков и, попрощавшись, уехал.
Увековечен в бронзе.
После конференции глав союзных держав Вучетича вызвал заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Климент Ворошилов, который предложил приступить к созданию скульптурного ансамбля в честь Победы над фашистской Германией.
Изначально предполагалось, что в Трептов-парке будет стоять скульптура Сталина. Но вождь, увидев представленный проект, поморщился и спросил: «Послушайте, Вучетич, вам не надоел вот этот усатый?».
Скульптор, не споря, показал второй вариант — солдат с автоматом, прижимающий к груди спасённую девочку. Сталину задумка понравилась, но он попросил заменить автомат на меч, чтобы монумент выглядел более символичным.
Сам Николай Масалов о том, что его подвиг увековечен в бронзе, узнал случайно. Уже после войны, в магазине. Купил спички, глянул на этикетку, а там изображение памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. «Вспомнил, как с меня делали наброски, — рассказывал потом Масалов. — Никак не думал, что в этой скульптуре запечатлён тот бой за Рейхстаг».
И сегодня в самом центре Берлина стоит 12-метровый монумент, напоминающий миру о мужестве, героизме и человечности советского солдата.
Их спасли советские солдаты.
В 1964 году в газете «Красная звезда» был опубликован отрывок из воспоминаний маршала Василия Чуйкова, в котором военачальник подробно описал эпизод спасения девочки в Берлине. После этой публикации советские и немецкие журналисты попытались найти ту самую малышку, вынесенную с поля боя Масаловым. Но эта задача так и осталась неразрешимой.
Десятки немецких женщин писали, что именно их вынес из-под огня сержант Николай Масалов. Тщательные проверки подтверждали: они действительно были вынесены детьми из-под огня. Вот только спасителем в каждом случае оказывался не Масалов, а другой советский боец.
Всего откликнулись 198 немок, которые были спасены во время боев весной 1945 года.
Свидетелем такого же подвига стал корреспондент газеты «Правда» Борис Полевой. Во время боев в районе Трептова на линии огня на улице Эльзенштрассе советские солдаты увидели погибшую немку. Рядом с ней плакала девочка, которой на вид было года три. Ребёнка вытащил старший сержант Трифон Лукьянович. Он доставил малышку до советских позиций, но в последний момент получил тяжелое ранение, от которого умер в госпитале пять дней спустя.
Сам Николай Масалов не раз говорил: «Многие спасали… На моем месте это сделал бы каждый».
Конечно, не каждый. Но сотни солдат, видевших горе и разорение, принесенные фашистами на родную землю, рисковали своими жизнями ради спасения немецких детей.
Связь времен.
Николай Масалов тихо умер в декабре 2001 года.
В 2022 году на родине героя, в Кузбассе, торжественно отметили столетие со дня его рождения. Там установлена копия берлинского памятника, названа вершина в его честь и открыт дом-музей в Тяжине.
В январе 2023 года в регионе учредили медаль Николая Масалова. Этой наградой отмечают жителей за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга. Сегодня её вручают героям специальной военной операции. Так подвиг 81-летней давности продолжает жить в новых поколениях защитников.
А еще удивительно, как внешне Александр из Хакасии сильно похож на своего прадеда-героя, которого никогда не видел.
«По крупинке со своими сыновьями собираем сведения о прадедах — ветеранах Великой Отечественной. У нас в жизни они маяки, на которые мы равняемся. Мы — Масаловы! Фамилия обязывает», — говорит Александр.