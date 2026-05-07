Минчане пожаловались на проблемы с «умными» кнопками в транспорте

Минчане сказали о проблемах с «умными» кнопками в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Жители Минска пожаловались на проблемы с «умными» кнопками в транспорте, пишет агентство «Минск-Новости».

Напомним, кнопки открытия дверей изнутри начнут работать в транспорте Минска с 1 мая.

И, как пишут журналисты агентства, для некоторых минчан современная электроника оказалась не совсем понятной. Пассажиры пока считают кнопки излишеством, подчеркивая, что важнее, чтобы транспорт хорошо ходил — по расписанию.

Другие предполагают, что система адресного открытия дверей будет лишним механизмом и станет мешать водителю.

Минчане, которые уже пользовались «теплыми» кнопками, которые пока работают в тестовом режиме, подчеркнули, что механизм им не сильно понравился, так как кнопки нажимаются с трудом. Кроме того, некоторые опасаются, что системой адресного открытия дверей станут баловаться подростки.

И конечно, есть те, кто с готовностью готов воспользоваться нововведением, чтобы идти в ногу со временем.

Здесь ранее «Минсктранс» назвал причину, по которой пассажирам приходится открывать двери в транспорте «умными» кнопками.

Еще метрополитен Минска предупредил об изменении графика поездов.