Минчане пожаловались на проблемы с «умными» кнопками в транспорте

Жители Минска пожаловались на проблемы с «умными» кнопками в транспорте, пишет агентство «Минск-Новости».
Напомним, кнопки открытия дверей изнутри начнут работать в транспорте Минска с 1 мая.
И, как пишут журналисты агентства, для некоторых минчан современная электроника оказалась не совсем понятной. Пассажиры пока считают кнопки излишеством, подчеркивая, что важнее, чтобы транспорт хорошо ходил — по расписанию.
Другие предполагают, что система адресного открытия дверей будет лишним механизмом и станет мешать водителю.
Минчане, которые уже пользовались «теплыми» кнопками, которые пока работают в тестовом режиме, подчеркнули, что механизм им не сильно понравился, так как кнопки нажимаются с трудом. Кроме того, некоторые опасаются, что системой адресного открытия дверей станут баловаться подростки.
И конечно, есть те, кто с готовностью готов воспользоваться нововведением, чтобы идти в ногу со временем.
