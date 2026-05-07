Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область заняла первое место по темпам прироста госзакупок лекарств

Доля региона в общем объеме государственных закупок лекарств составляет 4%.

Источник: Время

Нижегородская область заняла первое место по темпам прироста закупок лекарств среди десяти регионов-лидеров в начале 2026 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Объем поставок увеличился на 162% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается общероссийского рейтинга госзакупщиков лекарств, то здесь Нижегородская область располагается на пятой позиции.

«Общий объем поставок лекарств по госзакупкам за январь-март 2026 года составил около 8,8 млрд.рублей. Доля региона в общем объеме государственных закупок лекарств составляет 4%. По данным аналитиков, активнее всего в январе-марте 2026 года страна закупала вакцину от гриппа Ультрикс квадри, а также препараты Трилекса и Тивикай», — говорится в сообщении.

Напомним, что нижегородцы потратили свыше 40 млн рублей на лечение импотенции.