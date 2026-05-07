Нижегородская область заняла первое место по темпам прироста госзакупок лекарств

Нижегородская область заняла первое место по темпам прироста закупок лекарств среди десяти регионов-лидеров в начале 2026 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Объем поставок увеличился на 162% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается общероссийского рейтинга госзакупщиков лекарств, то здесь Нижегородская область располагается на пятой позиции.
«Общий объем поставок лекарств по госзакупкам за январь-март 2026 года составил около 8,8 млрд.рублей. Доля региона в общем объеме государственных закупок лекарств составляет 4%. По данным аналитиков, активнее всего в январе-марте 2026 года страна закупала вакцину от гриппа Ультрикс квадри, а также препараты Трилекса и Тивикай», — говорится в сообщении.
