В Алматы прошли показательные выступления КНБ и полиции

В университете Абая в Алматы в честь Дня защитника Отечества организовали масштабное военно-патриотическое шествие.

Источник: DKNews.kz

Участие в мероприятии приняли:

  • Руководство вуза.

  • Представители Союза офицеров.

  • Ветераны Афганской войны.

  • Курсанты и студенты.

Цели мероприятия:

Укрепление патриотического духа молодежи и популяризация военной службы.

Программа мероприятия:

  1. Построение личного состава

  2. Показательные выступления по военно-прикладным видам спорта

  3. Выставка современного вооружения и техники

  4. Тактические соревнования среди обучающихся

Особые моменты:

  • Выступления специальных подразделений.

  • Демонстрация современных технических средств.

Участники шествия:

  • Силовые структуры Алматы.

  • Департамент полиции Алматы.

  • Департамент по чрезвычайным ситуациям.

  • Пограничная академия КНБ РК.

  • Управление специального назначения Пограничной службы.

Зрелищные выступления:

  • Сотрудники КНБ и правоохранительных органов.

  • Современная спецтехника.

Выставка техники:

  • Пожарная техника.

  • Мотоэкипажи.

  • Служебные автомобили Toyota Hilux.

  • Машины оперативного реагирования.

  • Медицинские автомобили.

Историческая справка:

  • История и достижения аэромобильных десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана (созданы в 2000 году).

Важные события:

  • Принятие присяги выпускниками военной кафедры.

    • Военная кафедра университета Абая подготовила около 8 тысяч выпускников.

    • В 2026 году завершат обучение:

      • 161 офицер.

      • 110 сержантов.

Завершение:

Торжественное принятие военной присяги выпускниками в преддверии Дня защитника Отечества, подтверждая их готовность к службе и защите Родины.