167 подозрительных случаев выявили в системе инвалидности

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан проводит системный мониторинг обоснованности установления инвалидности, определения степени утраты трудоспособности и назначения мер социальной поддержки, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В ходе анализа медицинских документов выявлены 167 случаев с признаками возможной фальсификации.

Проверки проводятся через интегрированные системы. Контроль осуществляет Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, а также его территориальные департаменты.

Документы проверяются как очно, так и заочно в проактивном формате, используя интеграцию с медицинскими информационными системами.

Выявлены системные нарушения в оформлении документов и зафиксированы злоупотребления со стороны медицинских работников.

Среди выявленных случаев:

  • оформление идентичных медицинских выписок на разных пациентов;

  • совпадение текстов заключений «под копирку»;

  • одинаковые результаты лабораторных исследований и анамнеза;

  • изменение только персональных данных и дат при сохранении содержания документов.

По каждому случаю принимаются меры реагирования. В территориальные подразделения направлены поручения о проведении контрольных освидетельствований.

На данный момент проведено 73 проверки, в случаях подозрений приостановлены социальные выплаты, а при подтверждении нарушений пересматриваются решения об установлении инвалидности.

Все материалы переданы в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований.

Министерство продолжит работу по выявлению и пресечению незаконного оформления инвалидности, которая находится на постоянном контроле.