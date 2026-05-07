167 подозрительных случаев выявили в системе инвалидности

В ходе анализа медицинских документов выявлены 167 случаев с признаками возможной фальсификации.
Проверки проводятся через интегрированные системы. Контроль осуществляет Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, а также его территориальные департаменты.
Документы проверяются как очно, так и заочно в проактивном формате, используя интеграцию с медицинскими информационными системами.
Выявлены системные нарушения в оформлении документов и зафиксированы злоупотребления со стороны медицинских работников.
Среди выявленных случаев:
оформление идентичных медицинских выписок на разных пациентов;
совпадение текстов заключений «под копирку»;
одинаковые результаты лабораторных исследований и анамнеза;
изменение только персональных данных и дат при сохранении содержания документов.
По каждому случаю принимаются меры реагирования. В территориальные подразделения направлены поручения о проведении контрольных освидетельствований.
На данный момент проведено 73 проверки, в случаях подозрений приостановлены социальные выплаты, а при подтверждении нарушений пересматриваются решения об установлении инвалидности.
Все материалы переданы в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований.
Министерство продолжит работу по выявлению и пресечению незаконного оформления инвалидности, которая находится на постоянном контроле.