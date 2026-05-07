В Москве стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

Прием заявок на региональный этап программы «Мама-предприниматель» начался в Москве. Он пройдет с 20 по 24 июля в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Женщины-предприниматели все чаще открывают бизнес, связанный с производством, машиностроением и высокими технологиями, где добиваются выдающихся результатов. Наша задача — создавать для них максимально благоприятные условия для старта и роста. Программа “Мама-предприниматель” позволяет участницам не только повысить компетенции, но и обрести уверенность в собственных силах», — отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
Подать заявку на участие можно до 6 июля на странице проекта. Участниц ждет очный пятидневный тренинг. Он поможет проработать идею бизнеса, разобраться в основах маркетинга и продвижения, оценить прибыльность и выбрать подходящую организационно-правовую форму. В финале обучения участницы подготовят и презентуют свои бизнес-проекты. Победительница получит денежный приз и возможность принять участие в федеральном этапе программы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.