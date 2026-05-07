Mercedes хотят отобрать у осужденного за взятки воронежского экс-полицейского

В Новохоперский районный суд Воронежской области поступил прокурорский иск к бывшему начальнику ГИБДД по Грибановскому району Дмитрию Тапилину и его матери Наталье Тапилиной об обращении в доход государства автомобиля Mercedes-Benz ML 350. Надзорное ведомство считает, что автомобиль был приобретен на неправомерные доходы, сведения о которых были скрыты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что Дмитрий Тапилин занимал пост начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Грибановскому району с 5 ноября 2020-го по 25 июня 2025-го и был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Изучая его сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, прокуратура выявила факты сокрытия сведений о денежных поступлениях. В дальнейшем ведомство установило, что Mercedes стоимостью 2,5 млн руб. был оформлен на мать майора — неработающую пенсионерку, — хотя фактически приобретался им самим.
Иск принят к производству. По информации картотеки, в качестве третьих лиц к процессу привлечены управление ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Дата заседания пока не назначена.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе этого года Дмитрия Тапилина признали виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что в период с декабря 2020-го по ноябрь 2024-го он через посредника незаконно получил около 240 тыс. руб. от представителей организаций, сопровождавших негабаритные автомобили.