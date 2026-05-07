Mercedes хотят отобрать у осужденного за взятки воронежского экс-полицейского

Отмечается, что Дмитрий Тапилин занимал пост начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Грибановскому району с 5 ноября 2020-го по 25 июня 2025-го и был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Изучая его сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, прокуратура выявила факты сокрытия сведений о денежных поступлениях. В дальнейшем ведомство установило, что Mercedes стоимостью 2,5 млн руб. был оформлен на мать майора — неработающую пенсионерку, — хотя фактически приобретался им самим.