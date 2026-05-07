На Дону прорабатывают технологию вызова осадков

Аграрии жалуются на недостаток влаги в полях в некоторых районах.

Власти Ростовской области прорабатывают возможность вызова искусственных осадков. Об этом в своих соцсетях сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия донского региона Анна Касьяненко.

По её словам, к началу мая в области сложилась неоднородная ситуации по влаге в почве на полях. В некоторых районах наблюдается положительный эффект от весенних дождей, а в других — уже видны признаки почвенной засухи.

Сотрудники минсельхозпрода, представители муниципалитетов, Росгидромета и Агрохимслужбы уже работают над решением вопроса: фиксируют участки, где растения идут слабее и точечно прорабатывают каждый случай.

«Это не формальность, а задел на случай, если потребуется помогать с оформлением по потерям. Лучше сделать это вовремя и спокойно», — подчеркнула Анна Касьяненко.

Она добавила, что технология вызова искусственных осадков имеет технические и регуляторные ограничения, в том числе по полётам Для этого необходимо снять ограничения на них. В некоторых случаях этот инструмент эффективно помогает избежать засухи и исправить ситуацию.