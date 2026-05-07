В Красноярском крае к «Движению первых» присоединились более 300 тысяч человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участниками «Движения первых» стали более 303 тысяч жителей Красноярского края. Это свыше 270 тысяч школьников и студентов, а также около 33 тысяч наставников. По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось более чем на 40 тысяч.
Сейчас в регионе работают 1087 первичных отделений движения. Большая часть из них открыта в школах. Также отделения действуют в колледжах, вузах, молодежных центрах, учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования.
Красноярский край регулярно становится площадкой для крупных федеральных проектов движения. В 2026 году здесь пройдут окружные и всероссийские этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и конкурса «Большая перемена».
В прошлом году в Красноярске состоялся финал спортивного проекта «Вызов первых», который собрал участников со всей страны и олимпийских чемпионов. После мероприятия в городе появился мурал с изображением юного спортсмена с символикой движения, сообщает Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Активисты также получают поддержку на реализацию собственных инициатив. В этом году пять молодежных проектов выиграли гранты на общую сумму более 8,8 млн рублей.
Участники движения могут развиваться по 12 направлениям, участвовать в конкурсах и федеральных проектах. Например, в этом году делегация из 21 школьника представит регион в финале «Российской школьной весны» в Ставрополе.
Отдельное направление движения — семейное сообщество «Родные-Любимые», которое объединяет родителей и детей. Семьи из Красноярского края участвуют во всероссийских конкурсах и патриотических играх.
«Движение первых в Красноярском крае — это реальные возможности для детей, молодёжи и семей. Участники получают уникальный опыт самореализации. Наш принцип — делать не вместо детей, а вместе с детьми. Ребята не просто участвуют в мероприятиях, но и становятся соорганизаторами, инициируют свои проекты и реализуют идеи в своих территориях. Это открывает широкие возможности: от развития личных и профессиональных навыков до представления региона на федеральном уровне, включая даже личные встречи с Президентом России. Мы видим, как растёт интерес к движению в крае. Для нас важно, чтобы как можно больше школьников, студентов, наставников и родителей могли пользоваться этими возможностями», — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения первых Ксения Юрлагина.
Присоединиться к движению могут дети с шести лет. Жители края старше 18 лет могут стать наставниками проекта.
