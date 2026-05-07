Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае, пострадавших нет.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал он на платформе «Макс».

Махонин уточнил, что силы ПВО сбили несколько БПЛА.

Губернатор добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителям следует направляться в укрытие при включении систем оповещения.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

