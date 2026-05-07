ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал промышленное предприятие в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал он на платформе «Макс».
Махонин уточнил, что силы ПВО сбили несколько БПЛА.
Губернатор добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителям следует направляться в укрытие при включении систем оповещения.
