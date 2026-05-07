Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан приняли важное решение по поливной воде

«Успешному согласованию летних попусков воды предшествовала планомерная совместная работа стран в межсезонье. В период с сентября 2025-го по апрель 2026 года Казахстан осуществил встречные поставки в энергосистему Кыргызстана в объеме свыше 1560 млн кВт·ч электроэнергии. Данный шаг позволил соседней республике не срабатывать воду зимой на нужды отопления и сохранить ресурсы Токтогульского водохранилища специально для текущих сельскохозяйственных нужд всего макрорегиона». Пресс-служба МЭ РК.