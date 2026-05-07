Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан приняли важное решение по поливной воде

В Ташкенте страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) подписали важный документ — утвердили графики подачи поливной воды на начало летнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства энергетики (МЭ) РК:

«В столице Узбекистана завершились переговоры руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главным итогом встречи стало подписание трехстороннего протокола, документом зафиксированы согласованные объемы и режим попусков воды из Токтогульского водохранилища на ближайшие два месяца».

Казахстанскую делегацию на переговорах представили министр энергетики Ерлан Аккенженов и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Со стороны партнеров в рабочей встрече приняли участие министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

Фото: gov.kz.

«Обеспечение южных регионов достаточными объемами влаги в вегетационный период стало ключевым вопросом повестки. Подписание протокола гарантирует соблюдение графиков попусков воды с Токтогульской ГЭС и снимает неопределенность для аграриев на старте сезона. Это позволит казахстанским и узбекистанским фермерам благополучно и без сбоев пройти начальный этап поливных работ». Пресс-служба МЭ РК.

Фото: gov.kz.

Как сообщается, для обеспечения стабильного водоснабжения до конца аграрного сезона Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились действовать поэтапно.

«Очередная очная встреча руководителей ведомств состоится в середине июня в Бишкеке. На ней предстоит окончательно согласовать графики и подписать объемы попуска воды на последующие критически важные месяцы — июль, август и сентябрь». Пресс-служба МЭ РК.

Отмечается, что подписание текущего протокола подтверждает высокую эффективность механизма межгосударственного водно-энергетического баланса.

«Успешному согласованию летних попусков воды предшествовала планомерная совместная работа стран в межсезонье. В период с сентября 2025-го по апрель 2026 года Казахстан осуществил встречные поставки в энергосистему Кыргызстана в объеме свыше 1560 млн кВт·ч электроэнергии. Данный шаг позволил соседней республике не срабатывать воду зимой на нужды отопления и сохранить ресурсы Токтогульского водохранилища специально для текущих сельскохозяйственных нужд всего макрорегиона». Пресс-служба МЭ РК.

6 мая 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, что происходит с Капшагайским водохранилищем.