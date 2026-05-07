Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на вход в Нижегородский кремль введут 9 мая

В первой половине праздничного дня попасть на территорию крепости можно будет только по специальным приглашениям.

В Нижнем Новгороде ограничат посещение кремля в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

С полуночи до 13:00 9 мая вход и выход граждан будет осуществляться исключительно по спецбейджам через ворота Кладовой башни, остальные проходы закроют. Въезд транспорта в это время организуют через ворота Ивановской башни по пропускам. После 13:00 территория станет доступна для всех желающих.

Изменения коснутся и работы кремлевского фуникулера. В праздничный день он начнет принимать пассажиров только с 13:00 и проработает до 21:00.

Ранее сообщалось, что концерт «Военные песни у Кремля» пройдет в Нижнем Новгороде 9 Мая.