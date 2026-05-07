Ограничения на вход в Нижегородский кремль введут 9 мая

В Нижнем Новгороде ограничат посещение кремля в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
С полуночи до 13:00 9 мая вход и выход граждан будет осуществляться исключительно по спецбейджам через ворота Кладовой башни, остальные проходы закроют. Въезд транспорта в это время организуют через ворота Ивановской башни по пропускам. После 13:00 территория станет доступна для всех желающих.
Изменения коснутся и работы кремлевского фуникулера. В праздничный день он начнет принимать пассажиров только с 13:00 и проработает до 21:00.
Ранее сообщалось, что концерт «Военные песни у Кремля» пройдет в Нижнем Новгороде 9 Мая.