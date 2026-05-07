Семеновской ЦРБ назначили нового главврача после осуждения предыдущего

Отсутствие постоянного главврача наблюдается в Семеновской ЦРБ почти три года. В последний раз эту должность занимал Петр Скудняков, который покинул пост в июле 2023 года. Позднее он был приговорен к пяти годам условно за превышение и злоупотребление служебными полномочиями. После его ухода, завершившего почти 18-летний период руководства, исполняющей обязанности главврача стала его заместитель Ирина Архангельская. Виктория Фигарева также занимала одну из должностей заместителя.