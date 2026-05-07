Семеновской ЦРБ назначили нового главврача после осуждения предыдущего

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области объявили о назначении Виктории Фигаревой на должность главного врача Семеновской центральной районной больницы. Она временно исполняла обязанности руководителя на протяжении последних трех месяцев, и ее деятельность получила одобрение ведомства.
Отсутствие постоянного главврача наблюдается в Семеновской ЦРБ почти три года. В последний раз эту должность занимал Петр Скудняков, который покинул пост в июле 2023 года. Позднее он был приговорен к пяти годам условно за превышение и злоупотребление служебными полномочиями. После его ухода, завершившего почти 18-летний период руководства, исполняющей обязанности главврача стала его заместитель Ирина Архангельская. Виктория Фигарева также занимала одну из должностей заместителя.
Министр здравоохранения Галина Михайлова сообщила, что перед больницей стоит задача в период с 2026 по 2030 годы полностью модернизировать ее материально-техническую базу. По ее словам, медицинское учреждение получит 517 миллионов рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Реконструкция начнется с перинатального центра, где планируется создание современного отделения женской консультации на первом этаже.
