Вход в Нижегородский кремль ограничат в День Победы

Вход в Нижегородский кремль ограничат на День Победы в Нижнем Новгороде. С полуночи до 13.00 9 мая войти и выйти с территории памятника можно будет лишь по специальным бейджам и приглашениям — и только через ворота Кладовой башни.
Ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен в этот период будут закрыты. На транспорте попасть в Кремль можно будет через ворота Ивановской башни по специальным пропускам.
После 13.00 вход будет открыт для всех.
Что касается фуникулера, он будет работать с 13.00 до 21.00 в День Победы.
