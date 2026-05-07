Вход в Нижегородский кремль ограничат в День Победы

В первую половину дня попасть в Кремль можно будет лишь по специальным бейджам и приглашениям.

Источник: Нижегородская правда

Вход в Нижегородский кремль ограничат на День Победы в Нижнем Новгороде. С полуночи до 13.00 9 мая войти и выйти с территории памятника можно будет лишь по специальным бейджам и приглашениям — и только через ворота Кладовой башни.

Ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен в этот период будут закрыты. На транспорте попасть в Кремль можно будет через ворота Ивановской башни по специальным пропускам.

После 13.00 вход будет открыт для всех.

Что касается фуникулера, он будет работать с 13.00 до 21.00 в День Победы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу празднования Дня Победы в нижегородских парках.