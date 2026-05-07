Можайская больница готовится к переезду: новое здание и современные технологии

Хирургический корпус больницы в Можайске откроют в 2027 году.

Источник: Нижегородская правда

Хирургическое отделение Можайской больницы, построенное более полувека назад, готовится к переезду в здание бывшего роддома на улице Амбулаторной. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта. Как сообщает 360.ru, работы планируется завершить до конца года, а новый корпус открыть в первом квартале следующего года.

Можайская больница обслуживает около 60 тысяч жителей. Хирургический корпус, построенный более полувека назад, устарел и не соответствует современным стандартам — в нём даже нет лифтов. Поэтому было принято решение о его реконструкции.

Площадь нового здания увеличится почти вдвое, появятся палаты на одного-четырех человек. Также будут заменены инженерные сети, кровля, фасады, окна, двери и лифты. В корпусе установят новое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, дефибрилляторы, рентгеновские аппараты и томографы.

Ремонт позволит объединить все хирургические отделения в одном корпусе, включая травматологию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. В новом центре будут работать около 150 специалистов, включая 50 врачей.

Работы начались в январе прошлого года. На данный момент завершена часть фасадных и отделочных работ, установлены окна. Ведутся прокладка инженерных коммуникаций и внутренняя отделка. Завершение ремонта позволит расширить площади палат и улучшить планировку.

В рамках госпрограммы в округе строятся ещё три медицинских объекта. Так, в селе Поречье до конца года появится пост скорой помощи с кабинетами для приёма и предрейсовых осмотров, диспетчерской и зонами отдыха для сотрудников.