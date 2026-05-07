Врач и инженер из Красноярска отметили хрустальную свадьбу

В Красноярске семейная пара Алексей и Наталья отметили 15-летие совместной жизни. Историей супругов поделились в Агентстве ЗАГС Красноярского края.
Будущие супруги познакомились в краевой столице, когда Наталья училась на пятом курсе медицинского университета, а Алексей работал дознавателем милиции. Несмотря на совершенно разные профессии и ритм жизни, они быстро нашли общий язык — их разговоры могли длиться часами.
Спустя несколько месяцев после знакомства пара решила пожениться. 30 апреля 2011 года Алексей и Наталья зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания Красноярска.
В 2015 году в семье родилась дочь Кристина. Сегодня Наталья работает врачом в клинико-диагностической лаборатории, а Алексей — инженером.
Секретом семейного счастья супруги называют любовь, взаимопонимание и умение поддерживать друг друга.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.