Врач и инженер из Красноярска отметили хрустальную свадьбу

В Красноярске семейная пара Алексей и Наталья отметили 15-летие совместной жизни. Историей супругов поделились в Агентстве ЗАГС Красноярского края.

Будущие супруги познакомились в краевой столице, когда Наталья училась на пятом курсе медицинского университета, а Алексей работал дознавателем милиции. Несмотря на совершенно разные профессии и ритм жизни, они быстро нашли общий язык — их разговоры могли длиться часами.

Спустя несколько месяцев после знакомства пара решила пожениться. 30 апреля 2011 года Алексей и Наталья зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания Красноярска.

В 2015 году в семье родилась дочь Кристина. Сегодня Наталья работает врачом в клинико-диагностической лаборатории, а Алексей — инженером.

Секретом семейного счастья супруги называют любовь, взаимопонимание и умение поддерживать друг друга.

