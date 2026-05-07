Опрос показал, сколько россиян считают День Победы самым важным праздником

ВЦИОМ: 67% россиян считают, что 9 мая — самый важный праздник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Большинство (67%) россиян считает, что 9 мая — самый важный праздник, почти половина (49%) примет участие в парадах и шествиях, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Две трети (67%) респондентов считают, что победа в Великой Отечественной войне — это самая большая победа России на протяжении всей ее истории, поэтому 9 мая — самый важный праздник. Четверть (25%) опрошенных считает 9 мая днем памяти и скорби, поскольку в ходе Великой Отечественной войны погибли десятки миллионов человек.

Девять из десяти (88%) опрошенных считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.

Большинство (82%) россиян собирается праздновать День Победы, 15% не планируют этого делать. Почти половина (49%) респондентов отметила, что примет участие в парадах, возложениях венков и шествиях, 18% планируют смотреть праздничный салют, 17% — гулять и отдыхать на природе.

Россиян также попросили назвать фильмы о Великой Отечественной войне, которые им нравятся: 28% назвали «В бой идут одни старики», 19% — «А зори здесь тихие», 15% — «Они сражались за Родину», 10% — «Семнадцать мгновений весны».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 апреля 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.