Опрос показал, сколько россиян считают День Победы самым важным праздником

Две трети (67%) респондентов считают, что победа в Великой Отечественной войне — это самая большая победа России на протяжении всей ее истории, поэтому 9 мая — самый важный праздник. Четверть (25%) опрошенных считает 9 мая днем памяти и скорби, поскольку в ходе Великой Отечественной войны погибли десятки миллионов человек.