На севере Красноярского края 8 мая ожидается метель

8 мая на юге Таймыра, в Туруханском и Эвенкийском муниципальных округах ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, метель. Об этом предупредили специалисты МЧС Красноярского края.
Кроме того, на юге Таймыра и в Туруханском округе местами пройдет сильный мокрый снег.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Телефон экстренных служб — 112.
