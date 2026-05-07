Вход в Нижегородский кремль закроют на полдня 9 мая

Ограничения на посещение Нижегородского кремля введут с начала суток до 13:00 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот период пройти на территорию можно будет только по специальным бейджам и приглашениям и только через ворота около Кладовой башни, сообщили в региональном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

Автотранспорт по спецпропускам сможет въехать через ворота Ивановской башни.

Кремлевский фуникулер 9 мая также начнет работать с 13:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», парад Победы на площади Минина около кремля в этом году отменили. Основные праздничные мероприятия пройдут в Парке Победы.