Вход в Нижегородский кремль закроют на полдня 9 мая

Ограничения на посещение Нижегородского кремля введут с начала суток до 13:00 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот период пройти на территорию можно будет только по специальным бейджам и приглашениям и только через ворота около Кладовой башни, сообщили в региональном правительстве.