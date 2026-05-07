В Пермском крае по заводу ударил вражеский беспилотник

На территории одного из промышленных объектов Пермского края произошло попадание вражеского беспилотника. На месте происшествия продолжают работу все необходимые оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
По предварительным данным, погибших и раненых нет.
Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО. Специалисты работают в районах падения обломков. В регионе по-прежнему действует режим «Беспилотной опасности», ситуацию контролирует оперативный штаб.
Жителям напоминают: при срабатывании локальных систем оповещения необходимо немедленно пройти в укрытие. В качестве безопасных мест подходят подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов.