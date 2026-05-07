Стала известна погода на 9 Мая в Красноярске

В Красноярске 9 мая ожидается теплая погода с небольшим дождем. Предварительным прогнозом поделился начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. По его словам, ночью в День Победы температура воздуха составит +6…+8 градусов, днем потеплеет до +16…+18. Ожидается небольшой дождь. Ветер ночью будет западным со скоростью 7−12 метров в секунду, днем — слабый ветер. Добавим, что 10 мая в Красноярске станет еще теплее. Ночью синоптики прогнозируют +8…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22. При этом погода ухудшится: ночью возможен небольшой дождь, днем ожидаются умеренные осадки и гроза. Ветер днем будет юго-западным со скоростью 5−10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.