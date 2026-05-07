В Калининграде завершилась акселерационная программа «Карьерный компас»

Акселерационная программа «Карьерный компас» прошла в Калининграде в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Завершающим мероприятием стала стратегическая сессия студентов, работодателей и экспертов. Ее участниками стали около 40 человек, которые на протяжении всей программы работали над развитием своих профессиональных и личностных компетенций. На сессии они разделились на команды и вместе с работодателями обсудили вопросы, связанные с карьерой, образованием и трудоустройством.
В ходе живого диалога студенты и представители компаний обменивались мнениями, искали решения и формировали конкретные предложения по развитию взаимодействия между вузами и рынком труда. Во время дискуссии команды обсудили важность получения диплома, сложности при трудоустройстве молодых специалистов и другие вопросы.
По итогам сессии по каждому из ключевых вопросов были сформулированы конкретные предложения, которые могут лечь в основу развития кадрового потенциала. В завершение мероприятия состоялось награждение победителей и призеров программы. Лучшие участники получили дипломы и памятные призы за активное участие в стратегической сессии, вклад в развитие диалога между студентами и работодателями и проявленную инициативу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.