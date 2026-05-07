Суд в Ростове-на-Дону приговорил краснодарца к 18 годам по обвинению в госизмене

Установлено, что в феврале 2023 года житель Краснодара вступил в переписку с лицом, которое действовало в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины. Зубарев согласился на предложение сотрудничать с ГУР МОУ в деятельности против безопасности России. В рамках сотрудничества он принял участие в конференции, где специалисты по радиоэлектронной борьбе читали лекции о применении робототехники, беспилотных воздушных судов и средств борьбы с ними в ходе СВО. Содержание лекций было размещено в закрытом доступе для участников мероприятия. Имея доступ к этому закрытому источнику, Зубарев скопировал лекции, содержащие сведения военного характера, и отправил их члену ГУР МОУ.