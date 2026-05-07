В Перми беспилотники атаковали промышленное предприятие

Беспилотник ударил по одному из предприятий в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По его данным, на месте прилета пострадавших нет, сейчас там работают экстренные службы. Также сообщается, что несколько БПЛА были сбиты на подлете.
Режим «беспилотной опасности» был введен в Перми с утра (и до сих пор не снят), по всему городу завыли сирены.
Глава Прикамья призвал пермяков при включении сирены немедленно воспользоваться укрытиями в подвалах, цокольных этажах, подземных переходах.
