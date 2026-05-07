Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Нижнем Новгороде

По версии следствия, мужчина нашёл незаконную «подработку» через мессенджер. Ему предложили организовать производство наркотиков из компонентов, которые доставлялись через тайники-закладки. Для этих целей нижегородец приобрёл гараж в Нижегородском районе и оборудовал там лабораторию.