В шести районах Воронежской области объявлен высокий класс пожароопасности

Высокая вероятность возникновения ландшафтных пожаров наблюдается в шести районах Воронежской области. Это следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУ МЧС России на четверг, 7 мая.
Четвёртый класс пожарной опасности установился в Богучарском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах. Это значит, что спасатели будут вести усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в этих муниципалитетах.
В остальных районах области действует средний класс пожароопасности.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.