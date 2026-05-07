Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к режиссеру «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга» Владимиру Бортко, сообщила пресс-служба президента.
Народный артист России 7 мая отмечает 80-летний юбилей, и белорусский лидер обратил внимание на значимый вклад, который Бортко внес в развитие современного кинематографа.
— Созданные вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений, — сказано в поздравлении.
Лукашенко выразил пожелание, чтобы творчество режиссера и далее содействовало утверждению идеалов гуманизма, сохранению традиций и укреплению культурных связей народов Беларуси и России.
Будущий известный режиссер Владимир Бортко родился в 1946 году в Москве, а детство и юность провел в Киеве. Его экранизации принадлежат культовые фильмы и сериалы «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита», комедия «Блондинка за углом», военная драма «Афганский излом», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и другие.
