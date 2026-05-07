Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к режиссеру «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга»

Лукашенко обратился к режиссеру «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к режиссеру «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга» Владимиру Бортко, сообщила пресс-служба президента.

Народный артист России 7 мая отмечает 80-летний юбилей, и белорусский лидер обратил внимание на значимый вклад, который Бортко внес в развитие современного кинематографа.

— Созданные вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений, — сказано в поздравлении.

Лукашенко выразил пожелание, чтобы творчество режиссера и далее содействовало утверждению идеалов гуманизма, сохранению традиций и укреплению культурных связей народов Беларуси и России.

Будущий известный режиссер Владимир Бортко родился в 1946 году в Москве, а детство и юность провел в Киеве. Его экранизации принадлежат культовые фильмы и сериалы «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита», комедия «Блондинка за углом», военная драма «Афганский излом», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и другие.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал работникам телевидения и радио о поведении в критических ситуациях. И мы писали, что ранее белорусский лидер обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше