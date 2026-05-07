Нижегородские врачи спасли пациента с тотальной пневмонией единственного лёгкого

65-летнего пациента с тотальной пневмонией единственного лёгкого спасли в нижегородской клинической больнице № 2. Второе лёгкое мужчине удалили еще в 1980-х из-за туберкулёза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как уточнили представители нижегородского минздрава, до госпитализации мужчина проходил лечение с диагнозом «хронический лимфолейкоз» в больнице имени Н. А. Семашко. В конце марта у пациента ухудшилось самочувствие, поэтому он был экстренно доставлен в профильное медицинское учреждение. Состояние больного оценивалось как тяжёлое, поэтому его сразу же определили в отделение реанимации и интенсивной терапии.
«Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента продолжало ухудшаться. В связи с прогрессированием дыхательной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию лёгких с применением однолёгочной вентиляции — сложной и редко используемой методики в подобных клинических условиях», — сказала главврач больницы № 2 Ольга Мажара.
Через 14 дней пациента сняли с ИВЛ и перевели на высокопоточную оксигенацию через трахеостому. Постепенно дыхательная функция стабилизировалась, и уже на 26 сутки нижегородец мог дышать без респираторной поддержки. Сейчас мужчина проходит курс реабилитации.
