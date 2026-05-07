Прокуратура вернуть в бюджет 8,2 млн рублей за скамейки, купленные по завышенной цене

поставку и установку скамеек в центре Калининграда. Речь идёт о контракте, заключённом в декабре 2023 года с предпринимателем в рамках проекта по формированию туристического кода центра города. Цена контракта составила свыше 8,2 миллиона рублей, работы были выполнены и оплачены.
Однако, как установила проверка, контракт заключён с нарушением закона о закупках. Начальная максимальная цена контракта была сформирована на основании коммерческих предложений аффилированных с подрядчиком лиц, которые указали завышенные суммы.
Прокурор области требует признать контракт недействительным и взыскать с предпринимателя в пользу муниципального бюджета все полученные денежные средства. Имя бизнесмена и точное количество скамеек не уточняются.