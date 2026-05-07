В Волгограде начала работать мобильная сенсорная комната

Пилотный проект «Сенсорный экспресс: мобильная сенсорная комната» стартовал в геронтологическом центре Волгоградской области. Его запустили соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в учреждении.
В ходе проекта состоялись первые занятия по визуальной стимуляции. Для занятий были выбраны новейшие технологические инструменты: очки виртуальной реальности и проектор «Звездное небо». Вовлечение маломобильных граждан в визуальную стимуляцию помогает снизить апатию, депрессию и тревожность, замедлить возрастное снижение внимания и памяти и повысить самооценку. Занятия будут проходить как в индивидуальном формате, так и в мини-группах на протяжении всего 2026 года.
«Наши подопечные из отделения интенсивного ухода часто испытывают так называемый “сенсорный голод” из-за ограниченной подвижности. Мы видим цель программы в том, чтобы компенсировать дефицит впечатлений, снизить уровень тревоги и запустить процессы когнитивной реабилитации, используя самые современные, но при этом очень бережные методы», — подчеркнула медицинский психолог Мария Гагарина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.