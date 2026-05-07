В Волгограде начала работать мобильная сенсорная комната

В ходе проекта состоялись первые занятия по визуальной стимуляции. Для занятий были выбраны новейшие технологические инструменты: очки виртуальной реальности и проектор «Звездное небо». Вовлечение маломобильных граждан в визуальную стимуляцию помогает снизить апатию, депрессию и тревожность, замедлить возрастное снижение внимания и памяти и повысить самооценку. Занятия будут проходить как в индивидуальном формате, так и в мини-группах на протяжении всего 2026 года.